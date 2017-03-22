Депутат-коммунист попросил СК РФ проверить "империю Медведева"

Как сообщается, обращение подано на имя председателя СК Александра Бастрыкина. Копии направлены директору ФСБ РФ, министру внутренних дел и генеральному прокурору РФ, пишет издание.

В тексте отмечается, что с информацией о возможной коррупционной деятельности главы правительства ознакомились "9-10% граждан", а реакции на эти сообщения от российских властей не было.

Указано, что о "тайной империи" Дмитрия Медведева 2 марта сообщил Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального.

В ходе расследования фонда у сокурсников премьер-министра оказались поместья и яхты, которыми пользуется Д.Медведев. Ни сам премьер, ни его представитель расследования не прокомментировали.

По поводу дворцов и дач Дмитрия Медведева ... # КПРФ pic.twitter.com/woTqfj39u1

Напомним, в Петербурге потребовали отставки Медведева.