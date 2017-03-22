Депутат-коммунист попросил СК РФ проверить "империю Медведева"
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Депутат российской Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин написал обращение в Следственный комитет России с просьбой провести проверку сообщений о коррупционной деятельности премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, передает УНН со ссылкой на Meduza.
Как сообщается, обращение подано на имя председателя СК Александра Бастрыкина. Копии направлены директору ФСБ РФ, министру внутренних дел и генеральному прокурору РФ, пишет издание.
В тексте отмечается, что с информацией о возможной коррупционной деятельности главы правительства ознакомились "9-10% граждан", а реакции на эти сообщения от российских властей не было.
Указано, что о "тайной империи" Дмитрия Медведева 2 марта сообщил Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального.
В ходе расследования фонда у сокурсников премьер-министра оказались поместья и яхты, которыми пользуется Д.Медведев. Ни сам премьер, ни его представитель расследования не прокомментировали.
По поводу дворцов и дач Дмитрия Медведева ... # КПРФ pic.twitter.com/woTqfj39u1- Валерий Рашкин (@RashkinV) 22 марта 2017 года
Напомним, в Петербурге потребовали отставки Медведева.