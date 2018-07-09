Депутат Держдуми РФ потрапив до лікарні з травмою голови – ЗМІ

У нього діагностували гематому, закриту черепно-мозкову травму, синці. Також у законодавця була підозра на перелом щелепи, але воно не підтвердилося. Жигарев від госпіталізації відмовився. Інцидент стався на вулиці Поліни Осипенко.

Сергій Жигарев був обраний до Держдуми сьомого скликання по 127-му одномандатному виборчому округу. Він є головою комітету з економічної політики, промисловості, інноваційного розвитку і підприємництва.

Як повідомляв УНН, в травні у столичному ресторані невідомі побили сина народного депутат України Нестора Шуфрича, Олександра.