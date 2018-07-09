Депутат Госдумы РФ попал в больницу с травмой головы - СМИ

У него диагностировали гематому, закрытую черепно-мозговую травму, синяки. Также у законодателя было подозрение на перелом челюсти, но оно не подтвердилось. Жигарев от госпитализации отказался. Инцидент произошел на улице Полины Осипенко.

Сергей Жигарев был избран в Госдуму седьмого созыва по 127-му одномандатному избирательному округу. Он является председателем комитета по экономической политике, промышленности, инновационного развития и предпринимательства.

Как сообщал УНН, в мае в столичном ресторане неизвестные избили сына народного депутата Украины Нестора Шуфрича, Александра.