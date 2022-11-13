Департамент внутрішньої безпеки Нацполіції просить херсонців допомогти виявляти колаборантів

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Оперативники Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України спільно із іншими підрозділами Нацполіції наразі проводять стабілізаційні заходи на деокупованій території Херсонської області.

"Основне завдання згаданих заходів - виявлення й притягнення до відповідальності посібників ворога. Тому ДВБ НПУ звертається до мешканців звільнених територій: у разі наявної інформації щодо осіб, які сприяли або співпрацювали із окупантами, чи зрадили державі, повідомляти на "гарячу лінію" Департаменту за цілодобовим номером телефону +380 50 352 7277", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський звернувся до російських військових, найманців і колаборантів, яких кинули в Херсоні та інших містах півдня зазначивши, що єдиний шанс на порятунок для них – це здатися в український полон.