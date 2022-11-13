Департамент внутренней безопасности Нацполиции просит херсонцев помочь выявлять коллаборантов
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. Департамент внутренней безопасности Национальной полиции просит херсонцев помочь выявлять коллаборантов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook Министерства внутренних дел.
Детали
Оперативники Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины совместно с другими подразделениями Нацполиции проводят стабилизационные мероприятия на деоккупированной территории Херсонской области.
"Основная задача упомянутых мер - выявление и привлечение к ответственности пособий врага. Поэтому ГИБ НПУ обращается к жителям освобожденных территорий: в случае имеющейся информации о лицах, способствовавших или сотрудничавших с оккупантами или предавших государство сообщать на "горячую линию" Департамента по круглосуточному номеру телефона +380 50 352 7277", - говорится в сообщении.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к российским военным, наемникам и коллаборантам, которых бросили в Херсоне и других городах юга отметив, что единственный шанс на спасение для них – это сдаться в украинский плен.