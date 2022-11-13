Департамент внутренней безопасности Нацполиции просит херсонцев помочь выявлять коллаборантов

Детали

Оперативники Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины совместно с другими подразделениями Нацполиции проводят стабилизационные мероприятия на деоккупированной территории Херсонской области.

"Основная задача упомянутых мер - выявление и привлечение к ответственности пособий врага. Поэтому ГИБ НПУ обращается к жителям освобожденных территорий: в случае имеющейся информации о лицах, способствовавших или сотрудничавших с оккупантами или предавших государство сообщать на "горячую линию" Департамента по круглосуточному номеру телефона +380 50 352 7277", - говорится в сообщении.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к российским военным, наемникам и коллаборантам, которых бросили в Херсоне и других городах юга отметив, что единственный шанс на спасение для них – это сдаться в украинский плен.