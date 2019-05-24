Денісова звернулась до Москалькової через оголошення голодування Клихом
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулась до Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової, щоб вона терміново перевірила інформацію про оголошення голодування Станіславом Клихом, а також вжила заходів щодо забезпечення належних умов утримання та надання медичної допомоги. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Тож я звернулась до Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової, щоб вона терміново перевірила інформацію про оголошення голодування Станіславом, а також вжила заходів щодо забезпечення належних умов утримання та надання медичної допомоги”, — написала Денісова.
Вона додала, що також звернулися до українського консула у Єкатеринбурзі, який зв’язався з керівником пенітенціарної установи “ФКУ Т УФСИН России по Челябинской области”. Керівник тюрми не підтвердив інформацію про голодування. У свою чергу консул збирається відвідати Станіслава Клиха у червні.
Нагадаємо, політв’язень Станіслав Клих оголосив голодування.