Політв'язень Станіслав Клих оголосив голодування
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. Політв'язень Станіслав Клих оголосив голодування. Про це на своїй сторінці в Facebook написала російська правозахисниця Тетяна Щур, передає УНН.
"Сьогодні (23 травня - ред.) подзвонила мама Станіслава Клиха і повідомила, що він оголосив голодування. Так він сказав їй по телефону. Просто вже більше неможливо терпіти: ні холод в камері, ні погану їжу, від якої постійно нудить, а головне забуття! Надія, розбуджена очікуванням змін, загрожує обернутися новим відчаєм", - написала правозахисниця.
Вона додала, що голодування Стаса - це заклик, благання, крик про допомогу, адресований новому президенту через червоні цегляних стін Верхньоуральському острогу, з самотності і темряви.
Нагадаємо, російська правозахисниця Тетяна Щур розповіла про стан українських політв'язнів, що містяться в РФ.