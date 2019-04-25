Денісова засудила видачу паспортів жителям ОРДЛО
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Уповноважена ВРУ з прав людини Людмила Денісова висловила протест щодо дій керівництва Російської Федерації стосовно видачі паспортів жителям ОРДЛО. Про це повідомляє прес-служба омбудсмена, передає УНН.
"Я висловлюю різкий протест проти дій керівництва Російської Федерації та закликаю всю міжнародну спільноту засудити втручання сусідньої держави в державний суверенітет України. Мільйони громадян України, які опинились у заручниках Російської Федерації та її маріонеткових "республік" потребують допомоги усього світу", - заявила Денісова.
Вона припустила, що прийняття Російською Федерацією спрощеної процедури набуття громадянства РФ для мешканців окупованих територій Донбасу спричинить новий виток гібридної війни, яку вже п’ять років веде Росія проти України.
"Своїми діями РФ вкотре продемонструвала, що є учасником конфлікту на Донбасі", - додала Денісова.
У прес-службі зазначили, що мотивуючи своє рішення захистом прав і свобод людини і громадянина, Російська Федерація ігнорує загальноприйняті принципи та норми міжнародного гуманітарного права, та ставить під загрозу життя людей на окупованих частинах Донбасу.
"Мешканці окупованого Сходу, навіть отримавши під тиском російські паспорти, залишаться такими ж громадянами України, як і мешканці інших територій нашої держави", - наголосила омбудсмен.
Нагадаємо, 24 квітня президент Росії Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання громадянства РФ для жителів ОРДЛО. Такі дії засудила низка країн, серед яких Німеччина, Франція і США.
Як повідомляв УНН, Рада вимагає посилення санкцій через видачу паспортів жителям ОРДЛО.