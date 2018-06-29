Денісова закликає комісара РЄ з прав людини відвідати українських заручників у РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 29 червня. УНН. Українська уповноважена з питань прав людини Людмила Денісова закликає комісара Ради Європи з прав Людини відвідати українських заручників в Росії. Про це вона заявила на брифінгу, передає УНН.
"Найближчим часом я відвідаю Страсбург, аби проінформувати комісара Ради Європи з прав людини про не допуск до всіх українських заручників. Я закликатиму її відвідати українців в тюрмах РФ. Також я донесу цю інформацію до відповідних місій ООН та ОБСЕ", - заявила Денісова.
Також українська омбудсмен поінформує послів країн нормандського формату, ЄС та США щодо порушення законодавства.
"Я проінформую послів країн нормандського формату, ЄС та США щодо порушення РФ міжнародних конвенції, мого мандату, як омбудсмена та домовленостей президентів", - відзначила вона.
Як повідомляв УНН, уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Людмилу Денісову не пускають відвідати українського режисера Олега Сенцова в колонії у російському місті Лабитнангі.