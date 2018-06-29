Денисова призывает комиссара СЕ по правам человека посетить украинских заложников в РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июня. УНН. Украинский уполномоченный по правам человека Людмила Денисова призывает комиссара Совета Европы по правам человека посетить украинских заложников в России. Об этом она заявила на брифинге, передает УНН.
"В ближайшее время я посещу Страсбург, чтобы проинформировать комиссара Совета Европы по правам человека о недопуске ко всем украинским заложникам. Я призывать ее посетить украинцев в тюрьмах РФ. Также я донесу эту информацию в соответствующие миссий ООН и ОБСЕ", - заявила Денисова.
Также украинский омбудсмен проинформирует послов стран нормандского формата, ЕС и США о нарушении законодательства.
"Я проинформирую послов стран нормандского формата, ЕС и США о нарушении РФ международных конвенции, моего мандата, как омбудсмена и договоренностей президентов", - отметила она.
Как сообщал УНН, уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Людмилу Денисову не пускают посетить украинского режиссера Олега Сенцова в колонии в российском городе Лабытнанги.