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Денісова розповіла про процес звільнення ще 113 українських ув’язнених

Денісова розповіла про процес звільнення ще 113 українських ув’язнених

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 вересня. УНН. Кожен зі 113 громадян України зі списку утримуваних осіб, яким Україна та Російська Федерація обмінялися 16 липня цього року — перший на звільнення. Про це повідомила Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

“Робота щодо звільнення та повернення всіх громадян України, які досі перебувають в ув’язненні на території РФ та анексованого Криму проводиться щоденно. Під час сьогоднішньої зустрічі з родинами звільнених 7 вересня політв’язнів та тих, які ще знаходяться в місцях несвободи на території РФ та анексованого Криму поговорили про всі нагальні питання щодо процесу звільнення”, — написала Денісова.

Вона запевняє, що буде зроблено все для того, щоб найближчим часом всі 113 наших громадян були на Батьківщині.
Також, за її словами, найбільш важливим питанням є стан фізичного та психологічного здоров’я, а також своєчасного доступу до відповідної медичної допомоги.

“Тому, в невідкладному порядку, по кожному нашому громадянину будуть зроблені відповідні повторні звернення до Уповноваженого з прав людини РФ Тетяни Москалькової”, -зазначила вона.

Нагадаємо, у Мінську на засіданні тристоронньої контактної групи досягнуто значного прогресу щодо взаємного одночасного звільнення утримуваних осіб в Україні та Росії.

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