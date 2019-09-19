Денісова розповіла про процес звільнення ще 113 українських ув’язнених
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. Кожен зі 113 громадян України зі списку утримуваних осіб, яким Україна та Російська Федерація обмінялися 16 липня цього року — перший на звільнення. Про це повідомила Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Робота щодо звільнення та повернення всіх громадян України, які досі перебувають в ув’язненні на території РФ та анексованого Криму проводиться щоденно. Під час сьогоднішньої зустрічі з родинами звільнених 7 вересня політв’язнів та тих, які ще знаходяться в місцях несвободи на території РФ та анексованого Криму поговорили про всі нагальні питання щодо процесу звільнення”, — написала Денісова.
Вона запевняє, що буде зроблено все для того, щоб найближчим часом всі 113 наших громадян були на Батьківщині.
Також, за її словами, найбільш важливим питанням є стан фізичного та психологічного здоров’я, а також своєчасного доступу до відповідної медичної допомоги.
“Тому, в невідкладному порядку, по кожному нашому громадянину будуть зроблені відповідні повторні звернення до Уповноваженого з прав людини РФ Тетяни Москалькової”, -зазначила вона.
Нагадаємо, у Мінську на засіданні тристоронньої контактної групи досягнуто значного прогресу щодо взаємного одночасного звільнення утримуваних осіб в Україні та Росії.