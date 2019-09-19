Денисова рассказала о процессе освобождения еще 113 украинских заключенных
Киев • УНН
КИЕВ. 19 сентября. УНН. Каждый из 113 граждан Украины из списка удерживаемых лиц, которыми Украина и Российская Федерация обменялись 16 июля этого года — первый на освобождение. Об этом сообщила Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова на своей странице в Facebook, передает УНН.
“Работа по освобождению и возвращению всех граждан Украины, которые до сих пор находятся в заключении на территории РФ и аннексированного Крыма, проводится ежедневно. Во время сегодняшней встречи с семьями освобожденных 7 сентября политзаключенных и тех, которые еще находятся в местах несвободы на территории РФ и аннексированного Крыма, поговорили обо всех насущных вопросах о процессе освобождения”, — написала Денисова.
Она уверяет, что будет сделано все для того, чтобы в ближайшее время все 113 наших граждан были на Родине.
Также, по ее словам, наиболее важным вопросом является состояние физического и психологического здоровья, а также своевременного доступа к соответствующей медицинской помощи.
“Поэтому, в неотложном порядке, по каждому нашему гражданину будут сделаны соответствующие повторные обращения к Уполномоченному по правам человека РФ Татьяне Москальковой”, — отметила она.
Напомним, в Минске на заседании трехсторонней контактной группы достигнут значительный прогресс по взаимному одновременному освобождению удерживаемых лиц в Украине и России.