Денисова рассказала о процессе освобождения еще 113 украинских заключенных

“Работа по освобождению и возвращению всех граждан Украины, которые до сих пор находятся в заключении на территории РФ и аннексированного Крыма, проводится ежедневно. Во время сегодняшней встречи с семьями освобожденных 7 сентября политзаключенных и тех, которые еще находятся в местах несвободы на территории РФ и аннексированного Крыма, поговорили обо всех насущных вопросах о процессе освобождения”, — написала Денисова.

Она уверяет, что будет сделано все для того, чтобы в ближайшее время все 113 наших граждан были на Родине.

Также, по ее словам, наиболее важным вопросом является состояние физического и психологического здоровья, а также своевременного доступа к соответствующей медицинской помощи.

“Поэтому, в неотложном порядке, по каждому нашему гражданину будут сделаны соответствующие повторные обращения к Уполномоченному по правам человека РФ Татьяне Москальковой”, — отметила она.

Напомним, в Минске на заседании трехсторонней контактной группы достигнут значительный прогресс по взаимному одновременному освобождению удерживаемых лиц в Украине и России.