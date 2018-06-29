Денісова: РФ порушує міжнародне законодавство, блокуючи доступ омбудсмена до політв'язнів
Київ • УНН
КИЇВ. 29 червня. УНН. Гарантії президента Росії Володимира Путіна щодо доступу українського омбудсмена до політв’язнів не дотримуються, це свідчить про порушення законодавства. Про це на брифінгу заявила українська уповноважена Людмила Денісова, передає УНН.
"Я констатую невиконання гарантій президента Путіна у безперешкодному без попередніх умов моєму доступу до українських політв’язнів. Я констатую недотримання з боку РФ домовленостей, досягнутих в ході телефонних розмов президентів. Я констатую, що РФ порушує міжнародні конвенції з прав людини та власне законодавства, блокуючи доступ омбудсмена і консулів до політв'язнів", - заявила Денісова.
Також Денісова заявила, що Росія приховує стан здоров'я українських в'язнів.
Як повідомляв УНН, уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Людмилу Денісову не пускають відвідати українського режисера Олега Сенцова в колонії у російському місті Лабитнангі.