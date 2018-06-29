Денісова: РФ порушує міжнародне законодавство, блокуючи доступ омбудсмена до політв'язнів

"Я констатую невиконання гарантій президента Путіна у безперешкодному без попередніх умов моєму доступу до українських політв’язнів. Я констатую недотримання з боку РФ домовленостей, досягнутих в ході телефонних розмов президентів. Я констатую, що РФ порушує міжнародні конвенції з прав людини та власне законодавства, блокуючи доступ омбудсмена і консулів до політв'язнів", - заявила Денісова.

Також Денісова заявила, що Росія приховує стан здоров'я українських в'язнів.

Як повідомляв УНН, уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Людмилу Денісову не пускають відвідати українського режисера Олега Сенцова в колонії у російському місті Лабитнангі.