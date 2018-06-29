Денисова: РФ нарушает международное законодательство, блокируя доступ омбудсмена к политзаключенным
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июня. УНН. Гарантии президента России Владимира Путина о доступе украинского омбудсмена к политзаключенным не соблюдаются, это свидетельствует о нарушении законодательства. Об этом на брифинге заявила украинская уполномоченная Людмила Денисова, передает УНН.
"Я констатирую невыполнение гарантий президента Путина о беспрепятственном без предварительных условий моем доступе к украинским политзаключенным. Я констатирую несоблюдение со стороны РФ договоренностей, достигнутых в ходе телефонных разговоров президентов. Я констатирую, что РФ нарушает международные конвенции по правам человека и собственное законодательства, блокируя доступ омбудсмена и консулов к политзаключенным", - заявила Денисова.
Также Денисова заявила, что Россия скрывает состояние здоровья украинских заключенных.
Как сообщал УНН, уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Людмилу Денисову не пускают посетить украинского режиссера Олега Сенцова в колонии в российском городе Лабытнанги.