День Єднання: уряд затвердив план заходів
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. Уряд затвердив план заходів у рамках відзначення Дня Єднання, запровадженого Президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомляє УНН з посиланням на Урядовий портал.
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Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що за ініціативи Президента Володимира Зеленського виплати військовослужбовцям ЗСУ будуть підвищені на 30% з 1 березня.
Також до 20% від початку 2022 року зросте грошове забезпечення військовослужбовців Державної прикордонної служби та Національної гвардії (з урахуванням вже прийнятого рішення про підвищення на 10% з 1 лютого). Це передбачено в плані заходів, який Уряд схвалив на виконання Указу Президента від 14 лютого 2022 р. № 53/2022 “Про невідкладні заходи щодо консолідації українського суспільства”.
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“День Єднання має консолідувати українців перед лицем загрози та інформаційного тиску. Уряд продемонстрував свою згуртованість, оперативно напрацювавши план заходів, у якому, зокрема, передбачається підвищення виплат для наших військовослужбовців. Ми очікуємо такої ж консолідації від органів місцевого самоврядування та всього суспільства, адже саме єднання — незламна сила України”, — заявив Шмигаль.
Також план заходів передбачає створення єдиної інформаційної платформи стратегічної комунікації “UAразом” для забезпечення щоденного інформування населення про стан безпекової ситуації, прискорення процесу зі створення системи територіальної оборони, а також проведення у закордонних дипломатичних установах України зустрічі дипломатичних працівників та українських громад.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський видав указ про оголошення державного свята під назвою День Єднання, який українці відзначатимуть 16 лютого.