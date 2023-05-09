День вітряка та Всесвітній день боротьби з червоним вовчаком. Що ще відзначають 10 травня
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. Сьогодні, 10 травня, у світі відзначають День вітряка. Свято встановлене аби віддати шану старовинному винаходу людства, адже стверджується, що перші вітряні млини з’явилися ще у стародавній Персії. Цей день – нагадування, що екологічно чисту енергію можна отримувати саме за допомогою вітряків, передає УНН.
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А ще 10 травня – це Всесвітній день вовчаку, який був встановлений з 2004 року. Вовчак – складне хронічне, аутоімунне захворювання. До цього часу медики не змогли встановити конкретної причини, що викликає вовчак. Відповідно лікуються лише симптоми, що виникають у певні моменти. За різними підрахунками на вовчак у світі хворіють близько п’яти мільйонів людей.
Також сходні відзначаються Всесвітній день кактусів та День прибирання у своїй кімнаті.
За церковним календарем 10 травня – День Апостола, єпископа Єрусалимського Симеона. Симеон був племінником Йосипа, чоловіка Діви Марії.
Симеон ходив по країнах та містах і проповідував вчення Христа. Вважається, що йому було більше 100 років, коли його схопили за християнську віру, катували та розіп’яли на хресті.
Іменини 10 травня відзначають Семен, Єгор, Георгій, Іван, Микола, Павло, Петро, Сергій, Анастасія, Марія.