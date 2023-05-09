День ветряной мельницы и Всемирный день борьбы с красной волчанкой. Что еще отмечают 10 мая

Детали

А ещё 10 мая – это Всемирный день волчанки, который был установлен с 2004 года. Волчанка – сложное хроническое, аутоиммунное заболевание. До сих пор медики не смогли установить конкретной причины, вызывающей волчанку. Соответственно лечатся лишь симптомы, возникающие в определенные моменты. По разным подсчетам волчанкой в мире болеют около пяти миллионов человек.

Также сегодня отмечаются Всемирный день кактусов и День уборки в своей комнате.

По церковному календарю 10 мая – День Апостола, епископа Иерусалимского Симеона. Симеон был племянником Иосифа, мужа Девы Марии.

Симеон ходил по странам и городам и проповедовал учение Христа. Считается, что ему было более 100 лет, когда его схватили за христианскую веру, пытали и распяли на кресте.

Именины 10 мая отмечают Семен, Егор, Георгий, Иван, Николай, Павел, Петр, Сергей, Анастасия, Мария.