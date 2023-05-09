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13 марта, 19:26 • 50019 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 105467 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13 марта, 13:47 • 108087 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

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13 марта, 13:40 • 108229 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 102005 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 96188 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

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13 марта, 06:36 • 110514 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 131478 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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День ветряной мельницы и Всемирный день борьбы с красной волчанкой. Что еще отмечают 10 мая

День ветряной мельницы и Всемирный день борьбы с красной волчанкой. Что еще отмечают 10 мая

Киев • УНН

 • 1456054 просмотра

КИЕВ. 10 мая. УНН. Сегодня, 10 мая, в мире отмечают День ветряной мельницы. Праздник установлен, чтобы отдать дань уважения старинному изобретению человечества, ведь утверждается, что первые ветряные мельницы появились еще в древней Персии. Этот день – напоминание, что экологически чистую энергию можно получать именно с помощью ветряков, передает УНН.

Детали

А ещё 10 мая – это Всемирный день волчанки, который был установлен с 2004 года. Волчанка – сложное хроническое, аутоиммунное заболевание. До сих пор медики не смогли установить конкретной причины, вызывающей волчанку. Соответственно лечатся лишь симптомы, возникающие в определенные моменты. По разным подсчетам волчанкой в мире болеют около пяти миллионов человек.

Также сегодня отмечаются Всемирный день кактусов и День уборки в своей комнате.

По церковному календарю 10 мая – День Апостола, епископа Иерусалимского Симеона. Симеон был племянником Иосифа, мужа Девы Марии.

Симеон ходил по странам и городам и проповедовал учение Христа. Считается, что ему было более 100 лет, когда его схватили за христианскую веру, пытали и распяли на кресте.

Именины 10 мая отмечают Семен, Егор, Георгий, Иван, Николай, Павел, Петр, Сергей, Анастасия, Мария.

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