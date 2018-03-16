День виборів: у МЗС РФ звинуватили Київ у втручанні у внутрішні справи Москви
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Рішення України про недопуск громадян Росії в диппредставництва в день виборів президента РФ є таким, що суперечить міжнародним правозахисним нормам. Про це йдеться в заяві МЗС РФ, передає УНН.
"Вжиті кроки суперечать не тільки Віденським конвенціям про дипломатичні і консульські зносини, а й міжнародним правозахисним нормам, зокрема, положенням Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року", - заявляє російське відомство.
Крім того, в МЗС РФ звинуватили Україну у втручанні у внутрішні справи Росії і висловили надію, що "дії Києва отримають принципову оцінку ООН, ОБСЄ та інших авторитетних міжнародних структур".
Нагадаємо, в день проведення виборів президента Російської Федерації, 18 березня, росіян не пустять до дипломатичних установ Росії на території України, крім тих, хто має дипломатичні паспорти.