День виборів: у МЗС РФ звинуватили Київ у втручанні у внутрішні справи Москви

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Київ • УНН

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КИЇВ. 16 березня. УНН. Рішення України про недопуск громадян Росії в диппредставництва в день виборів президента РФ є таким, що суперечить міжнародним правозахисним нормам. Про це йдеться в заяві МЗС РФ, передає УНН.

"Вжиті кроки суперечать не тільки Віденським конвенціям про дипломатичні і консульські зносини, а й міжнародним правозахисним нормам, зокрема, положенням Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року", - заявляє російське відомство.

Крім того, в МЗС РФ звинуватили Україну у втручанні у внутрішні справи Росії і висловили надію, що "дії Києва отримають принципову оцінку ООН, ОБСЄ та інших авторитетних міжнародних структур".

Нагадаємо, в день проведення виборів президента Російської Федерації, 18 березня, росіян не пустять до дипломатичних установ Росії на території України, крім тих, хто має дипломатичні паспорти.

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