День выборов: в МИД РФ обвинили Киев во вмешательстве во внутренние дела Москвы
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Решение Украины о недопуске граждан России в диппредставительства в день выборов президента РФ является противоречащим международным правозащитным нормам. Об этом говорится в заявлении МИД РФ, передает УНН.
"Предпринятые шаги противоречат не только Венским конвенциям о дипломатических и консульских сношениях, но и международным правозащитным нормам, в частности, положениям Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года", - заявляет российское ведомство.
Кроме того, в МИД РФ обвинили Украину во вмешательстве во внутренние дела России и выразили надежду, что "действия Киева получат принципиальную оценку ООН, ОБСЕ и других авторитетных международных структур".
Напомним, в день проведения выборов президента Российской Федерации, 18 марта, россиян не пустят в дипломатические учреждения России на территории Украины, кроме тех, кто имеет дипломатические паспорта.