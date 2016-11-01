День усіх Святих почали відзначати католики Закарпаття
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 1 листопада. УНН. Сьогодні католики Закарпаття долучилися до відзначення Дня усіх Святих, передає кореспондент УНН.
Традиційно на кладовищах та цвинтарях запалюють лампадки у пам′ять про померлих рідних і близьких, несуть квіти та вінки на могили.
На центральному кладовищі Ужгорода у ці хвилини зібралися сотні місцевих мешканців, аби запалили вогні пам′яті. На Пагорбі Слави, де поховані воїни Другої Світової та війни на сході незалежної України, також горять свічки та лампадки. У поминальних домах та капличках проводять поминальні служби.
На вулицях обласного центру Закарпаття й досі можна придбати відповідну атрибутику – вінки, живі квіти, свічки, лампадки тощо. Продавці наголошують, що люди йтимуть і вночі, тому завершувати торгівлю поки не доцільно.
Вогні лампадок горітимуть на кладовищах у різних населених пунктах області кілька діб. Сьогодні ж у зв′язку із Днем усіх Святих на Закарпатті не працювали деякі установи, у тому числі й приватні, а також торгівельні об′єкти.
Нагадаємо, що День усіх святих Католицькою церквою відзначається 1 листопада. Свято має найвищий ранг, а саме ранг торжества. Крім того, цей день входить до числа так званих «обов'язкових днів», коли всі віруючі неодмінно повинні відвідувати месу.
Як раніше повідомляв УНН, розпорядженням голови Закарпатської ОДА Геннадія Москаля головам райдержадміністрацій, керівникам підприємств, установ і організацій області рекомендовано перенести робочий день із понеділка, 31 жовтня, на суботу – 29 жовтня, аби закарпатці до Дня пам′яті померлих могли відвідати могили своїх рідних та близьких у інших районах області чи регіонах України.