День всех Святых начали отмечать католики Закарпатья

Традиционно на кладбищах зажигают лампадки в память об умерших родных и близких, несут цветы и венки на могилы.

На центральном кладбище Ужгорода в эти минуты собрались сотни местных жителей, чтобы зажечь огни памяти. На Холме Славы, где похоронены воины Второй мировой и войны на востоке независимой Украины, также горят свечи и лампадки. В поминальных домах и часовнях проводят поминальные службы.

На улицах областного центра Закарпатья до сих пор можно приобрести соответствующую атрибутику - венки, живые цветы, свечи, лампадки и др. Продавцы отмечают, что люди будут идти и ночью, поэтому завершать торговлю пока не целесообразно.

Огни свечей будут гореть на кладбищах в разных населенных пунктах области несколько суток. Сегодня же в связи с Днем всех Святых на Закарпатье не работали некоторые учреждения, в том числе и частные, а также торговые объекты.

Напомним, что День всех святых Католической церковью отмечается 1 ноября. Праздник имеет самый высокий ранг, а именно ранг торжества. Кроме того, этот день входит в число так называемых "обязательных дней", когда все верующие обязательно должны посещать мессу.

Как ранее сообщал УНН, распоряжением председателя Закарпатской ОГА Геннадия Москаля председателям райгосадминистраций, руководителям предприятий, учреждений и организаций области рекомендовано перенести рабочий день с понедельника, 31 октября, на субботу - 29 октября, чтобы закарпатцы ко Дню памяти умерших могли посетить могилы своих родных и близких в других районах области или регионах Украины.