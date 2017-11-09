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День писемності у Львові відзначили урочистою ходою та флешмобом

Київ • УНН

 • 9434 перегляди

ЛЬВІВ-КИЇВ. 9 листопада. УНН. У Львові День української писемності відзначили урочистою ходою. Близько двохсот людей пройшли маршем центральними вулицями Львова до міської Ратуші. Про це повідомив кореспондент УНН у Львові.

Біля Львівської міської ради учасники ходи провели флешмоб “Мова — держави основа”. Опісля, всі охочі виконували українські пісні, а також декламували українські вірші.

“Я вважаю, що українці мають вшановувати свою мову не лише один раз в рік, люди мають щодня спілкуватись чистою українською, не використовувати русизми. Це наш обов’язок”- розповів учасник акції, студент Дмитро Качковський.

Нагадаємо, 9 листопада в Україні відзначають день української писемності та мови. Свято встановлено 9 листопада 1997 року, коли Президент України Леонід Кучма на підтримку ініціативи громадських організацій та з урахуванням важливої ролі української мови в консолідації українського суспільства видав відповідний указ.

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