День писемності у Львові відзначили урочистою ходою та флешмобом

Біля Львівської міської ради учасники ходи провели флешмоб “Мова — держави основа”. Опісля, всі охочі виконували українські пісні, а також декламували українські вірші.

“Я вважаю, що українці мають вшановувати свою мову не лише один раз в рік, люди мають щодня спілкуватись чистою українською, не використовувати русизми. Це наш обов’язок”- розповів учасник акції, студент Дмитро Качковський.

Нагадаємо, 9 листопада в Україні відзначають день української писемності та мови. Свято встановлено 9 листопада 1997 року, коли Президент України Леонід Кучма на підтримку ініціативи громадських організацій та з урахуванням важливої ролі української мови в консолідації українського суспільства видав відповідний указ.