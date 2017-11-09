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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 5469 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 21001 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 34367 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 41183 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 39814 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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11:17 • 100641 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

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11:14 • 89616 просмотра

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11 марта, 06:59 • 98362 просмотра

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День письменности во Львове отметили торжественным шествием и флэшмобом

День письменности во Львове отметили торжественным шествием и флэшмобом

Киев  •  УНН

 • 9426 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 9 ноября. УНН. Во Львове День украинской письменности отметили торжественным шествием. Около двухсот человек прошли маршем по центральным улицам Львова в городской Ратуше. Об этом сообщил корреспондент УНН во Львове.

У Льввского городского совета участники шествия провели флешмоб “Язык — государства основа”. Затем, все желающие выполняли украинские песни, а также декламировали украинские стихи.

“Я считаю, что украинцы должны чтить свой язык не только один раз в год, люди должны ежедневно общаться на чистом украинском, не использовать руссизмы. Это наша обязанность”, — рассказал участник акции, студент Дмитрий Качковский.

Напомним, 9 ноября в Украине отмечают День украинской письменности и языка. Праздник установлен 9 ноября 1997, когда Президент Украины Леонид Кучма в поддержку инициативы общественных организаций и с учетом важной роли украинского языка в консолидации украинского общества издал соответствующий указ.

Украинские Национальные Новости

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