День письменности во Львове отметили торжественным шествием и флэшмобом

У Льввского городского совета участники шествия провели флешмоб “Язык — государства основа”. Затем, все желающие выполняли украинские песни, а также декламировали украинские стихи.

“Я считаю, что украинцы должны чтить свой язык не только один раз в год, люди должны ежедневно общаться на чистом украинском, не использовать руссизмы. Это наша обязанность”, — рассказал участник акции, студент Дмитрий Качковский.

Напомним, 9 ноября в Украине отмечают День украинской письменности и языка. Праздник установлен 9 ноября 1997, когда Президент Украины Леонид Кучма в поддержку инициативы общественных организаций и с учетом важной роли украинского языка в консолидации украинского общества издал соответствующий указ.