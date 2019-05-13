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День пам'яті Лобановського: Павелко привітав "Динамо" з днем народження

День пам'яті Лобановського: Павелко привітав "Динамо" з днем народження

Київ • УНН

 • 13335 перегляди

КИЇВ. 13 травня. УНН. Сьогодні, 13 травня, уся футбольна спільнота України відзначає День пам’яті великого Валерія Лобановського, якому в цьому році виповнилося б 80 років. Про це на своїй сторінці у Facebook написав президент Федерації футболу України Андрій Павелко, передає УНН.

"Ім’я Легенди є символом відданості футболу, професіоналізму й щирої любові до улюбленої гри мільйонів в Україні й усьому світі. Геній Валерія Васильовича надихав і продовжує надихати багато поколінь найталановитіших футболістів нашої країни.

Пишаюсь тим, що зараз в команді Федерації футболу України працюють зіркові вихованці Лобановського — усі три володарі “Золотого м’яча” від України Олег Блохін, Ігор Бєланов і Андрій Шевченко", - написав Павелко.

13 травня свій день народження святкує рідний клуб Валерія Лобановського - ФК “Динамо” Київ, продовжив Павелко. І це є символічно, додав він.

"Щиро вітаю всіх вболівальників, футболістів, тренерів, команду і керівництво українського гранду з 92-річчям! Від усього серця бажаю нових яскравих перемог, високих досягнень і заповнених відданими вболівальниками стадіонів!!!" - написав президент ФФУ.

Нагадаємо, як писав УНН, УЄФА виніс рішення на користь ФФУ у "справі Мораеса".

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