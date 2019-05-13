День пам'яті Лобановського: Павелко привітав "Динамо" з днем народження

КИЇВ. 13 травня. УНН. Сьогодні, 13 травня, уся футбольна спільнота України відзначає День пам’яті великого Валерія Лобановського, якому в цьому році виповнилося б 80 років. Про це на своїй сторінці у Facebook написав президент Федерації футболу України Андрій Павелко, передає УНН.