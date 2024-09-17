День пам’яті українських журналістів: у Києві відбулося вшанування загиблих медійників
Київ • УНН
У 24-ту річницю загибелі Георгія Гонгадзе в Києві відбулася панахида за ним та іншими загиблими медійниками. Захід організувала НСЖУ, вшанувати пам'ять прийшли також студенти-журналісти.
У Києві відправили панахиду за Георгієм Гонгадзе та усіма загиблими медійниками, інформує УНН.
Цьогоріч виповнилося 24 роки з дня загибелі засновника "Української правди" Георгія Гонгадзе. І традиційно, у річницю загибелі журналіста відбулося вшанування пам’яті й інших медійників, які загинули, виконуючи свої професійні обов’язки.
Панахиду відправив протоієрей Стефан Яремчук, настоятель храму Миколи Набережного, де було поховано Георгія Гонгадзе.
Вшановування відбувалося з-за ініціативи Національної спілки журналістів України.
Кожен з наших медійників залишив достойну спадщину, і зараз їхня доля повертає нас до того, щоб боротися і продовжувати їхню справу. Журналісти – важливі, тож вічна пам'ять героям, вічна пам’ять нашим колегам
Також, до вшанування пам’яті також приєдналися студенти Київського столичного університету імені Бориса Грінченка.
Нагадаємо
За даними Національної спілки журналістів України, від лютого 2022 року, загинуло понад 90 українських журналістів. Та 71 медійник мобілізувався для захисту України у лавах Сил оборони України.