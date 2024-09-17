День памяти украинских журналистов: в Киеве состоялось чествование погибших медийщиков

В Киеве отслужили панихиду по Георгию Гонгадзе и всем погибшим медийщикам, информирует УНН.

В этом году исполнилось 24 года со дня гибели основателя «Украинской правды» Георгия Гонгадзе. И традиционно, в годовщину гибели журналиста состоялось чествование памяти и других медийщиков, которые погибли, выполняя свои профессиональные обязанности.

Панихиду отслужил протоиерей Стефан Яремчук, настоятель храма Николая Набережного, где был похоронен Георгий Гонгадзе.

Чествование происходило по инициативе Национального союза журналистов Украины.

Каждый из наших медийщиков оставил достойное наследие, и сейчас их судьба возвращает нас к тому, чтобы бороться и продолжать их дело. Журналисты - важны, поэтому вечная память героям, вечная память нашим коллегам - высказался председатель НСЖУ Сергей Томиленко.

Также, к чествованию памяти также присоединились студенты Киевского столичного университета имени Бориса Гринченко.

Напомним,

По данным Национального союза журналистов Украины, с февраля 2022 года, погибло более 90 украинских журналистов. И 71 медийщик мобилизовался для защиты Украины в рядах Сил обороны Украины.