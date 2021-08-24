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День Незалежності: у Києві участь у святкових заходах взяли близько 100 тисяч людей

Київ • УНН

 • 13840 перегляди

КИЇВ. 24 серпня. УНН. У Києві близько 10 тисяч правоохоронців забезпечували порядок під час урочистостей до Дня Незалежності в яких взяли участь до 100 тисяч людей. Про це повідомив Голова Нацполіції Ігор Клименко, передає УНН із посиланням на МВС.

Цитата

“Всього в державі відбулося майже 400 масових заходів, приурочених 30-річчю Незалежності України. Наймасштабніші заходи з нагоди Дня Незалежності відбулися у Києві. В них взяли участь близько 100 тисяч осіб. Відбулися і заявлені марші захисників та патріотів України за участі понад 10 тисяч осіб. Безпеку громадян забезпечували близько 10 тисяч правоохоронців — це працівники Національної поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій, військовослужбовці Національної гвардії”, — повідомив Клименко.

Деталі

Клименко додав, що під час масових заходів у столиці було зафіксовано декілька порушень громадського порядку, на які поліцейські оперативно зреагували.

Доповнення

Цього року у військовому параді взяли участь понад 5 тисяч військових, понад 50 літальних апаратів, 400 одиниць зброї та техніки.

На параді на Хрещатику було три колони — піша, повітряна і механізована.

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