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День народження смайла, Міжнародний день пірата. Що ще можна відзначити 19 вересня

Київ • УНН

 • 179947 перегляди

Саме 19 вересня 1982 вранці року професор психології університету Карнегі Меллон у Пітсбурзі Скотт Фолман відправив колегам електронне повідомлення із набором символів, який нагадував усміхнене обличчя.

Сьогодні, 19 вересня, усі любителі обмінюватися повідомленнями у месенджерах та соцмережах можуть долучитися до святкування Дня народження смайла, пише УНН.

Саме 19 вересня 1982 вранці року професор психології університету Карнегі Меллон у Пітсбурзі Скотт Фолман відправив колегам електронне повідомлення із набором символів ":-)". Здивованим колегам чоловік пояснив, що на його думку цей набір символів схожий на усміхнене обличчя, і запропонував надалі таким чином позначати свої жартівливі повідомлення.

Цікаво, що історія смайлу, як символу, почалася ще раніше. У 1963 році відомий американський художник Харві Белл намалював бадьоре усміхнене обличчя, яке стало візитною карткою однієї страхової компанії.

Ще сьогодні можна відзначити досить незвичне та жартівливе свято - Міжнародний день пірата.

Подія виникла 1995 році в США за ініціативи друзів Марка Соммерса та Джона Бауера, яким дуже подобався піратський сленг.

Декілька років поспіль свято не виходило за межі американського містечка Олбані, і збирало не досить велику кількість однодумців. Але у 2002 році про Міжнародний день пірата схвальний відгук написав відомий американський публіцист Дейв Баррі, і у свята почало з’являтися все більше шанувальників.

Популяризації цієї події не тільки в США, але й в інших країнах світу сприяв початок виходу у 2003 році культової кінофраншизи "Пірати Карибського моря".

Також 19 вересня у багатьох країнах світу відбуваються заходи присвячені Дню підвищення обізнаності про розшарування аорти.

Розшарування аорти відбувається, коли розривається внутрішній шар аорти, найбільшої артерії в організмі. Цей розрив дозволяє крові текти між шарами стінки аорти, що може призвести до розриву або небезпечного розшарування шарів аорти. Це невідкладний стан, який потребує швидкої діагностики та лікування, щоб запобігти катастрофічним наслідкам.

Якщо розшарування аорти не виявити і не лікувати негайно, воно може призвести до смертельної внутрішньої кровотечі або інших серйозних ускладнень. Розшарування аорти часто називають "тихим вбивцею", оскільки його симптоми можуть бути малопомітними або їх можна сплутати з іншими захворюваннями, наприклад, серцевим нападом.

За церковним календарем сьогодні День пам’яті мучеників Трофима, Савватія та Доримедонта, які жили у ІІІ столітті.

За переказом, Трохим і Савватій в Антіохії прийшли на язичницьке свято, і почали молитися аби Господь навернув язичників на шлях істинний. За наказом правителя чоловіків схопили.

Савватій від жорстоких тортур помер. Трохима змусили три дні йти у залізних чоботах з цвяхами до іншого міста.Там його кинули до в’язниці, де йому допоміг місцевий сенатор-християнин Доримедонт.

Це розлютило правителя. Доримедонта теж схопили, і стратили разом із Трохимом.

Іменини 15 вересня святкують Трофим, Архип, Кирило, Михайло.

Захар Подкидишев

Захар Подкидишев

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