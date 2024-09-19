День рождения смайла, Международный день пирата. Что еще можно отметить 19 сентября

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Именно 19 сентября 1982 года утром года профессор психологии университета Карнеги Меллон в Питсбурге Скотт Фолман отправил коллегам электронное сообщение с набором символов, который напоминал улыбающееся лицо.

Сегодня, 19 сентября, все любители обмениваться сообщениями в мессенджерах и соцсетях могут присоединиться к празднованию Дня рождения смайла, пишет УНН.

Именно 19 сентября 1982 года утром года профессор психологии университета Карнеги Меллон в Питсбурге Скотт Фолман отправил коллегам электронное сообщение с набором символов «:-)». Удивленным коллегам мужчина объяснил, что по его мнению этот набор символов похож на улыбающееся лицо, и предложил в дальнейшем таким образом обозначать свои шуточные сообщения.

Интересно, что история смайла, как символа, началась еще раньше. В 1963 году известный американский художник Харви Белл нарисовал бодрое улыбающееся лицо, которое стало визитной карточкой одной страховой компании.

Еще сегодня можно отметить довольно необычный и шуточный праздник - Международный день пирата.

Событие возникло 1995 году в США по инициативе друзей Марка Соммерса и Джона Бауэра, которым очень нравился пиратский сленг.

Несколько лет подряд праздник не выходил за пределы американского городка Олбани, и собирал не достаточно большое количество единомышленников. Но в 2002 году о Международном дне пирата одобрительный отзыв написал известный американский публицист Дэйв Барри, и у праздника начало появляться все больше поклонников.

Популяризации этого события не только в США, но и в других странах мира способствовало начало выхода в 2003 году культовой кинофраншизы «Пираты Карибского моря».

Также 19 сентября во многих странах мира проходят мероприятия, посвященные Дню повышения осведомленности о расслоении аорты.

Расслоение аорты происходит, когда внутренний слой аорты, самой большой артерии в организме, разрывается. Этот разрыв позволяет крови течь между слоями стенки аорты, что может привести к разрыву или опасному расслоению слоев аорты. Это неотложное состояние, которое требует быстрой диагностики и лечения, чтобы предотвратить катастрофические последствия.

Если расслоение аорты не обнаружить и не лечить немедленно, оно может привести к смертельному внутреннему кровотечению или другим серьезным осложнениям. Расслоение аорты часто называют «тихим убийцей», поскольку его симптомы могут быть малозаметными или их можно спутать с другими заболеваниями, например, сердечным приступом.

По церковному календарю сегодня День памяти мучеников Трофима, Савватия и Доримедонта, которые жили в III веке.

По преданию, Трофим и Савватий в Антиохии пришли на языческий праздник, и начали молиться чтобы Господь обратил язычников на путь истинный. По приказу правителя мужчин схватили.

Савватий от жестоких пыток умер. Трофима заставили три дня идти в железных сапогах с гвоздями в другой город. Там его бросили в тюрьму, где ему помог местный сенатор-христианин Доримедонт.

Это разозлило правителя. Доримедонта тоже схватили, и казнили вместе с Трофимом.

Именины 15 сентября празднуют Трофим, Архип, Кирилл, Михаил.

Захар Подкидышев

Захар Подкидышев

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