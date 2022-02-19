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Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри
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07:52 • 16521 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

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День Державного Герба України - 19 лютого

День Державного Герба України - 19 лютого

Київ • УНН

 • 60283 перегляди

КИЇВ. 19 лютого. УНН. Сьогодні, 19 лютого, в Україні відзначають День Державного Герба України, іменини сьогодні святкують - Марія, Христина, Максим, Мар'ян, Іван, Марта, Марфа, Вукол (Вукола Смирнський), Вакула, Василь, Юліан, Севастян. ПРо це повідомляє УНН.

Міжнародне святкування

Цього дня в світі відзначаються День змішування різних фарб, Всесвітній день захисту морських ссавців або День китів, День орнітолога, Міжнародний день перетягування каната, День народження синоптичної карти.

У США - День пам'яті битви за Іводзіму, День жіночого серця, День піклувальників, День запобігання плагіату, День м'ятного шоколаду, День соусу тартар, День вій, у Вірменії - День дарування книг, у Туркменістані - День прапора, в Мексиці - День Армії, в Індії - свято "Шиваджі Джаянті", у Непалі - День демократії, у Румунії - День Костянтина Бранкузі, в Киргизстані - День співробітника фінансової поліції, у Болгарії - День Васіла Левського.

День державного тризуба України

Як державний символ – Державний Герб України, тризуб був затверджений постановою Верховної Ради України №2137-XII від 19 лютого 1992 року. Це один із трьох державних символів нарівні з прапором і гімном.

В Конституції України сказано, що головним елементом Державного Герба України є Знак Княжої Держави Володимира Великого.

Затвердження тризуба гербом Української Народної Республіки було знаком свободи кожного громадянина нової української держави.

Наш герб має давню та величну історію, він народжений із споконвічного народного прагнення до волі та незалежності. Національний символ, що уособлює тисячолітній зв’язок поколінь – минувшини, сьогодення та майбутнього.

Іменинники: Марія, Христина, Максим, Мар'ян, Іван, Марта, Марфа, Вукол (Вукола Смирнський), Вакула, Василь, Юліан, Севастян.

Українські Національні Новини

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