День Государственного Герба Украины - 19 февраля

Международное празднование

В этот день в мире отмечаются День смешивания разных красок, Всемирный день защиты морских млекопитающих или День кита, День орнитолога, Международный день перетягивания каната, День рождения синоптической карты.

В США - День памяти битвы за Иводзиму, День женского сердца, День попечителей, День предотвращения плагиата, День мятного шоколада, День соуса тартар, День ресниц, в Армении - День дарения книг, в Туркменистане - День флага, в Мексике - День Армии, в Индии - праздник "Шиваджи Джаянти", в Непале - День демократии, в Румынии - День Константина Бранкузи, в Кыргызстане - День сотрудника финансовой полиции, в Болгарии - День Васила Левского.

День Государственного Герба Украины

Как государственный символ - Государственный Герб Украины, трезубец был утвержден постановлением Верховной Рады Украины №2137-XII от 19 февраля 1992 года. Это один из трех государственных символов наравне с флагом и гимном.

В Конституции Украины сказано, что главным элементом Государственного Герба Украины является Знак Княжеского Государства Владимира Великого.

Утверждение тризуба гербом Украинской Народной Республики было знаком свободы каждого гражданина нового украинского государства.

Наш герб имеет древнюю и величественную историю, он рожден из исконного народного стремления к свободе и независимости. Национальный символ, олицетворяющий тысячелетнюю связь поколений-прошлого, настоящего и будущего.

Именинники: Мария, Кристина, Максим, Марьян, Иван, Марта, Марфа, Вукол (Вукола Смирнский), Вакула, Василий, Юлиан, Севастьян.