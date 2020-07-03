День без поліетиленових пакетів: Денісова закликала долучитись до акції

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Київ • УНН

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КИЇВ. 3 липня. УНН. З нагоди Міжнародного дня відмови від поліетиленових пакетів (International Plastic Bag-Free Day) секретаріат уповноваженого Верховної Ради України з прав людини закликає долучитись до акції "День без поліетиленових пакетів". Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Омбудсмена.

"Сьогодні, 3 липня, рекомендуємо замінити звичний пластиковий пакет разового використання на торбинки з тканини, паперу тощо. А також поширити цю інформацію для залучення більшої кількості небайдужих до стану навколишнього природного середовища", - йдеться у повідомленні.

Так, зазначається, що метою акції є формування нової екологічної свідомості українців, в межах якої матиме місце усвідомлення нищівної ролі широкого використання пластику, відповідальності кожного за стан довкілля та формування нових екологічних звичок споживачів.

Адже відповідно до даних ООН, у світі щороку використовується 5 трильйонів пакетів, з них переробляють лише 1-3%.

Нагадаємо, що 12 листопада 2019 року парламентарі прийняли за основу проект закону №2051-1 про обмеження обігу пластикових пакетів на території України. Відповідне рішення підтримали 365 народних депутатів України.

Українські Національні Новини

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