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День без полиэтиленовых пакетов: Денисова призвала присоединиться к акции

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КИЕВ. 3 июля. УНН. По случаю Международного дня отказа от полиэтиленовых пакетов (International Plastic Bag-Free Day) секретариат уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека призывает присоединиться к акции "День без полиэтиленовых пакетов". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса омбудсмена.

"Сегодня, 3 июля, рекомендуем заменить привычный пластиковый пакет разового использования на сумки из ткани, бумаги и т.п. А также распространить эту информацию для привлечения большего количества неравнодушных к состоянию окружающей природной среды", - говорится в сообщении.

Так, отмечается, что целью акции является формирование нового экологического сознания украинцев, в рамках которой будет место осознание сокрушительной роли широкого использования пластика, ответственности каждого за состояние окружающей среды и формирования новых экологических привычек потребителей.

Ведь согласно данным ООН, в мире ежегодно используется 5 трлн пакетов, из них перерабатывают лишь 1-3%.

Напомним, что 12 ноября 2019 года парламентарии приняли за основу проект закона №2051-1 об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины. Соответствующее решение поддержали 365 народных депутатов Украины.

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