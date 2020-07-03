День без полиэтиленовых пакетов: Денисова призвала присоединиться к акции
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. По случаю Международного дня отказа от полиэтиленовых пакетов (International Plastic Bag-Free Day) секретариат уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека призывает присоединиться к акции "День без полиэтиленовых пакетов". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса омбудсмена.
"Сегодня, 3 июля, рекомендуем заменить привычный пластиковый пакет разового использования на сумки из ткани, бумаги и т.п. А также распространить эту информацию для привлечения большего количества неравнодушных к состоянию окружающей природной среды", - говорится в сообщении.
Так, отмечается, что целью акции является формирование нового экологического сознания украинцев, в рамках которой будет место осознание сокрушительной роли широкого использования пластика, ответственности каждого за состояние окружающей среды и формирования новых экологических привычек потребителей.
Ведь согласно данным ООН, в мире ежегодно используется 5 трлн пакетов, из них перерабатывают лишь 1-3%.
Напомним, что 12 ноября 2019 года парламентарии приняли за основу проект закона №2051-1 об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины. Соответствующее решение поддержали 365 народных депутатов Украины.