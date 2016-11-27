“Деморалізовані демократи” приєдналися до перерахунку голосів у США - Д.Трамп

“До „Партії зелених“, яка намагається наповнити свою скарбницю, вимагаючи неможливого перерахунку голосів, тепер приєдналися критично уражені і деморалізовані демократи,” — написав політик, відреагувавши таким чином на повідомлення про те, що в штабі екс-кандидата в президенти Хілларі Клінтон підтримали ідею перерахувати голоси.

Раніше Д.Трамп назвав спроби перерахунку голосів на президентських виборах “шахрайством”.

Як, повідомляв УНН, виборча комісія штату Вісконсин погодилася на перерахунок голосів після офіційного клопотання від кандидата у президенти США від Партії зелених Джилл Стайн.