"Деморализованные демократы" присоединились к пересчету голосов в США - Д.Трамп

"К "Партии зеленых", которая пытается наполнить свою казну, требуя невозможного пересчета голосов, теперь присоединились критически пораженные и деморализованы демократы", - написал политик, отреагировав таким образом на сообщение о том, что в штабе экс-кандидата в президенты Хиллари Клинтон поддержали идею пересчитать голоса.

Ранее Д.Трамп назвал попытки пересчета голосов на президентских выборах "мошенничеством".

Как, сообщал УНН, избирательная комиссия штата Висконсин согласилась на пересчет голосов после официального ходатайства от кандидата в президенты США от Партии зеленых Джилл Стайн.