“Демонструє патологічну зневагу до України та власну політичну короткозорість”: у МЗС відповіли на заяви Орбана
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Заява прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана стосовно того, що Україна зможе воювати лише за підтримки США демонструють його патологічну зневагу до України та політичну короткозорість. Про це йдеться в офіційній заяві МЗС, передає УНН.
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“Заяви Прем’єр-міністра Угорщини демонструють патологічну зневагу до України та українського народу, який протистоїть російській агресії, а також його власну політичну короткозорість. Адже поразка України у війні, до якої Віктор Орбан непрямо закликає, призвела би до прямої загрози російської агресії для Угорщини та угорців”, – йдеться в повідомленні.
Деталі
У МЗС також зазначили, що угорському лідеру варто запитати самого себе, чи хоче він миру. Якщо відповідь ствердна, йому потрібно використати свої тісні зв’язки з москвою, аби та припинила агресію проти України і вивела війська.
Доповнення
В інтерв'ю газеті Magyar Nemzet прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Україна начебто "може воювати лише доти, доки США підтримують її".