Демонстранти мають намір зірвати інавгурацію Д.Трампа
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. Тисячі демонстрантів мають намір влаштувати 20 січня у Вашингтоні акцію протесту, щоб зірвати інавгурацію обраного президента США Дональда Трампа, передає УНН з посиланням на ВВС.
Протестуючі (в їх число входять групи DisruptJ20 і Black Lives Matter) спробують заблокувати всі 12 пунктів пропуску до місця проведення церемонії біля Капітолію, де Трамп повинен принести присягу, і уздовж Пенсільванія-авеню.
Крім того, вони хочуть — також за допомогою демонстрацій і перекривання доріг — перешкодити проведенню традиційного інавгураційного балу.
“Ми хочемо побачити повстання, закипаюче в цьому місті і по всій країні,” — розповів організатор акції Девід Терстон.
Організатори обіцяють і інші “сюрпризи”, але при цьому побоюються зіткнень з прихильниками Д.Трампа.
В цілому дозволу на проведення різних акцій у Вашингтоні в день приведення нового президента США до присяги отримали 27 ініціативних груп. Це в чотири рази більше, ніж в середньому видавалося в дні інавгураційних в попередні роки.
Очікується, що на цей раз інавгурацію Д.Трампа відвідають 800 тисяч глядачів. Забезпечувати їх безпеку покликані понад 15 тисяч силовиків.
Наразі ні Д.Трамп, ні його команда не коментували плани протестуючих.
Як повідомляв УНН, протестні групи у Сполучених Штатах Америки, які організовують акції проти обрання президентом країни республіканця-мільярдера Дональда Трампа, заявили про об’єднання в альянс під назвою “Не мій президент”.