Демонстранты намерены сорвать инаугурацию Д.Трампа
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. Тысячи демонстрантов намерены устроить 20 января в Вашингтоне акцию протеста, чтобы сорвать инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа, передает УНН со ссылкой на ВВС.
Протестующие (в их число входят группы DisruptJ20 и Black Lives Matter) попытаются заблокировать все 12 пунктов пропуска к месту проведения церемонии у Капитолия, где Трамп должен принести присягу, и вдоль Пенсильвания-авеню.
Кроме того, они хотят - также с помощью демонстраций и перекрытия дорог - помешать проведению традиционного инаугурационного бала.
"Мы хотим увидеть восстание, закипающее в этом городе и по всей стране", - рассказал организатор акции Дэвид Терстон.
Организаторы обещают и другие "сюрпризы", но при этом опасаются столкновений со сторонниками Д.Трампа.
В целом разрешения на проведение различных акций в Вашингтоне в день приведения нового президента США к присяге получили 27 инициативных групп. Это в четыре раза больше, чем в среднем выдавалось в дни инаугурационных в предыдущие годы.
Ожидается, что на этот раз инаугурацию Д.Трампа посетят 800 тыс. зрителей. Обеспечивать их безопасность призваны более 15 тыс. силовиков.
Пока ни Д.Трамп, ни его команда не комментировали планы протестующих.
Как сообщал УНН, протестные группы в Соединенных Штатах Америки, которые организуют акции против избрания президентом страны республиканца-миллиардера Дональда Трампа, заявили об объединении в альянс под названием "Не мой президент".