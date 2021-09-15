"Дельта"-штам коронавірусу вразив вже 180 країн

Деталі

У глобальному масштабі випадки "Альфа"-варіанту були зареєстровані в 193 країнах, територіях або областях (далі країни; з минулого тижня не було додано жодної нової країни), у той час як 142 країни (одна нова країна з минулого тижня) повідомили про випадки "Бета"-варіанту; і 96 країн (чотири нових країни з минулого тижня) повідомили про випадки "Гамма"-варіанту. Що стосується варіанту "Дельта", відтоді, як про нього вперше було повідомлено в жовтні 2020 року, за станом на 14 вересня про нього було повідомлено в 180 країнах (шість нових країн з минулого тижня) у всіх шести регіонах ВООЗ.

Поширення коронавірусу у світі

За останній тиждень (6-12 вересня) у всьому світі було зареєстровано майже 4 мільйони нових випадків коронавірусу, це перше істотне зниження випадків за тиждень за більш ніж два місяці. У всіх регіонах зареєстровано зниження кількості нових випадків захворювання в порівнянні з попереднім тижнем.

Кількість смертей, зареєстрованих у всьому світі за останній тиждень, також зменшилася в порівнянні з попереднім тижнем, склавши трохи більше ніж 62 000 нових смертей.

Африканський регіон повідомив про збільшення кількості смертей за тиждень (7%), а Регіон Південно-Східної Азії повідомив про найбільше зниження показника (20%). У регіонах Америки і Східного Середземномор'я було зареєстровано дещо менше зниження - 9% і 6% відповідно, у той час як кількість смертей, зареєстрованих в регіонах Європи і Західної частини Тихого океану, була такою ж, як минулого звітного тижня.

Загальна кількість зареєстрованих випадків захворювання в усьому світі наразі перевищує 224 млн, а загальна кількість смертей - трохи більше ніж 4,6 мільйона.