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"Дельта"-штамм коронавируса поразил уже 180 стран

"Дельта"-штамм коронавируса поразил уже 180 стран

Киев  •  УНН

 • 14185 просмотра

КИЕВ. 145 сентября. УНН. "Дельта"-штамм коронавируса за неделю расширил свою географию с 174 до 180 стран и территорий. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения, информирует УНН.

Детали

В глобальном масштабе случаи "Альфа"-варианта были зарегистрированы в 193 странах, территориях или областях (далее страны; с прошлой недели не было добавлено ни одной новой страны), в то время как 142 страны (одна новая страна с прошлой недели) сообщили о случаях "Бета"-варианта; и 96 стран (четыре новых страны с прошлой недели) сообщили о случаях "Гамма"-варианта. Что касается варианта "Дельта", с тех пор, как о нем впервые было сообщено в октябре 2020 года, по состоянию на 14 сентября о нем было сообщено в 180 странах (шесть новых стран с прошлой недели) во всех шести регионах ВОЗ.

Распространение коронавируса в мире

За последнюю неделю (6-12 сентября) во всем мире было зарегистрировано почти 4 миллиона новых случаев коронавируса, это первое существенное снижение случаев за неделю за более чем два месяца. Во всех регионах зарегистрировано снижение количества новых случаев заболевания по сравнению с предыдущей неделей.

Количество смертей, зарегистрированных во всем мире за последнюю неделю, также уменьшилось по сравнению с предыдущей неделей, составив чуть более 62 000 новых смертей.

Африканский регион сообщил об увеличении количества смертей за неделю (7%), а Регион Юго-Восточной Азии сообщил о наибольшем снижении показателя (20%). В регионах Америки и Восточного Средиземноморья было зарегистрировано несколько меньшее снижение - 9% и 6% соответственно, в то время как количество смертей, зарегистрированных в регионах Европы и Западной части Тихого океана, было таким же, как и на прошлой отчетной неделе.

Общее количество зарегистрированных случаев заболевания во всем мире уже превышает 224 млн, а общее количество смертей - чуть более 4,6 миллиона.

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