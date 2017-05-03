Делегації з 39 країн прибули на Євробачення-2017
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. До столиці вже прибули офіційні іноземні делегації Євробачення з 39-и країн. Про це УНН повідомили у прес-службі Нацполіції.
На сьогодні до столиці прибуло 475 осіб з числа офіційних іноземних делегацій Євробачення з 39-и країн. Очікується прибуття 700 осіб з числа офіційних іноземних делегацій 41 країни-учасниці Євробачення.
Місця проживання офіційних делегацій будуть під цілодобовою охороною, а всі їх переїзди будуть здійснюватись у супроводі поліції.
До здійснення безпекових заходів у зв’язку з проведенням “Євробачення” будуть залучені понад 10 тисяч правоохоронців. У складі залучених сил будуть не лише підрозділи поліції особливого призначення, а й вибухотехніки, кінологи, бійці Нацгвардії, співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій та інші правоохоронні органи.
З урахуванням масштабності конкурсу в період його проведення на окремих ділянках вулиць Києва будуть запроваджені обмеження в русі транспорту. Так, з 26 квітня по 18 травня обмеження діятимуть у районі розташування “Євромістечка” на вулиці Хрещатик. Крім того, з 1 по 14 травня обмеження діятимуть поблизу Міжнародного виставкового центру в районі станції метро “Лівобережна”.
Як повідомляв УНН, нацгвардійці забезпечуватимуть порядок під час Євробачення у новій формі.