Делегации из 39 стран прибыли на Евровидение-2017
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. В столицу уже прибыли официальные иностранные делегации Евровидения из 39-и стран. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Нацполиции.
На сегодня в столицу прибыло 475 человек из числа официальных иностранных делегаций Евровидения из 39-и стран. Ожидается прибытие 700 человек из числа официальных иностранных делегаций 41 страны-участницы Евровидения.
Места проживания официальных делегаций будут под круглосуточной охраной, а все их переезды будут осуществляться в сопровождении полиции.
К осуществлению мер безопасности в связи с проведением "Евровидения" будут привлечены более 10 000 правоохранителей. В составе привлеченных сил будут не только подразделения полиции особого назначения, но и взрывотехники, кинологи, бойцы Нацгвардии, сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и другие правоохранительные органы.
С учетом масштабности конкурса в период его проведения на отдельных участках улиц Киева будут введены ограничения в движении транспорта. Так, с 26 апреля по 18 мая ограничения будут действовать в районе расположения "Еврогородка" на улице Крещатик. Кроме того, с 1 по 14 мая ограничения будут действовать вблизи Международного выставочного центра в районе станции метро "Левобережная".
Как сообщал УНН, нацгвардийци обеспечивать порядок во время Евровидения в новой форме.