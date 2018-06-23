Делегація "Зорі" пройде стажування в мадридському "Реалі"
Київ • УНН
КИЇВ. 23 червня. УНН. Луганська "Зоря" повідомила про нову деталь при переході воротаря Андрія Луніна в стан мадридського "Реалу", інформує УНН з посиланням на прес-службу "біло-чорних".
Суть однією домовленістю, яка була досягнута керівництвом луганської "Зорі" і мадридського "Реала" під час вчорашніх переговорів полягає в наступному - співробітники українського клубу, які беруть участь в тренувальному процесі, будуть відправлені на стажування в "Реал".
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Зазначено, що у планах "Зорі", за словами генерального директора Сергія Рафаїлова, відправити в Мадрид шість чоловік.
Нагадаємо, що вчора "Реал" оголосив про трансфер Луніна в свій стан.