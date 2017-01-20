Делегація від ЄС буде присутня на перговорах щодо Сирії в Астані
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Офіційний представник Єврокомісії Набіла Массралі повідомив, що делегація від Євросоюзу буде присутня на конференції щодо Сирії в Астані, передає УНН з посиланням на РІА “Новости”.
"Я можу підтвердити, що (делегація - ред.) ЄС буде на конференції в Астані. Наша делегація або, принаймні, наша офіційна особа буде присутня", - повідомила сьогодні журналістам Н.Массралі.
Також зазначається, що вона не уточнила, хто саме буде очолювати європейську делегацію.
Як повідомляв УНН, переговори щодо Сирії в Астані розпочнуться 23 січня, якщо домовленості щодо режиму припинення вогню будуть дотримуватися.
31 грудня Рада Безпеки ООН одноголосно прийняла резолюцію на підтримку домовленостей про припинення вогню в Сирії і початку переговорів Дамаска з опозицією. Резолюція закликає до політичного врегулювання конфлікту шляхом переговорів між урядом і повстанцями.