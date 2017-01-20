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Делегація від ЄС буде присутня на перговорах щодо Сирії в Астані

Делегація від ЄС буде присутня на перговорах щодо Сирії в Астані

Київ • УНН

 • 9591 перегляди

КИЇВ. 20 січня. УНН. Офіційний представник Єврокомісії Набіла Массралі повідомив, що делегація від Євросоюзу буде присутня на конференції щодо Сирії в Астані, передає УНН з посиланням на РІА “Новости”.

"Я можу підтвердити, що (делегація - ред.) ЄС буде на конференції в Астані. Наша делегація або, принаймні, наша офіційна особа буде присутня", - повідомила сьогодні журналістам Н.Массралі.

Також зазначається, що вона не уточнила, хто саме буде очолювати європейську делегацію.

Як повідомляв УНН, переговори щодо Сирії в Астані розпочнуться 23 січня, якщо домовленості щодо режиму припинення вогню будуть дотримуватися.

31 грудня Рада Безпеки ООН одноголосно прийняла резолюцію на підтримку домовленостей про припинення вогню в Сирії і початку переговорів Дамаска з опозицією. Резолюція закликає до політичного врегулювання конфлікту шляхом переговорів між урядом і повстанцями.

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