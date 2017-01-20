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Делегация от ЕС будет присутствовать на переговорах по Сирии в Астане

Делегация от ЕС будет присутствовать на переговорах по Сирии в Астане

Киев • УНН

 • 9591 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. Официальный представитель Еврокомиссии Набила Массрали сообщила, что делегация от Евросоюза будет присутствовать на конференции по Сирии в Астане, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".

"Я могу подтвердить, что (делегация - ред.) ЕС будет на конференции в Астане. Наша делегация или, по крайней мере, наше официальное лицо будет присутствовать", - сообщила сегодня журналистам Н.Массрали.

Также отмечается, что она не уточнила, кто именно будет возглавлять европейскую делегацию.

Как сообщал УНН, переговоры по Сирии в Астане начнутся 23 января, если договоренности о режиме прекращения огня будут соблюдаться.

31 декабря Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию в поддержку договоренностей о прекращении огня в Сирии и начала переговоров Дамаска с оппозицией. Резолюция призывает к политическому урегулированию конфликта путем переговоров между правительством и повстанцами.

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