Делегация от ЕС будет присутствовать на переговорах по Сирии в Астане

"Я могу подтвердить, что (делегация - ред.) ЕС будет на конференции в Астане. Наша делегация или, по крайней мере, наше официальное лицо будет присутствовать", - сообщила сегодня журналистам Н.Массрали.

Также отмечается, что она не уточнила, кто именно будет возглавлять европейскую делегацию.

Как сообщал УНН, переговоры по Сирии в Астане начнутся 23 января, если договоренности о режиме прекращения огня будут соблюдаться.

31 декабря Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию в поддержку договоренностей о прекращении огня в Сирии и начала переговоров Дамаска с оппозицией. Резолюция призывает к политическому урегулированию конфликта путем переговоров между правительством и повстанцами.