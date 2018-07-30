Делегація ОБСЄ запланувала відвідати окупований Крим
Київ • УНН
КИЇВ. 30 липня. УНН. Делегація Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ) готова приїхати до окупованого Криму для оцінки ситуації з правами людини в республіці. Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на Бюро з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ, інформує УНН.
“Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ розглядає можливість поїздки до Криму, щоб оцінити ситуацію з порушенням прав людини на півострові”, — сказав співрозмовник російського видання.
У свою чергу, так званий “представник Криму при президенті Росії” Георгій Мурадов привітав таку ініціативу БДІПЛ ОБСЄ, так як, за його словами, “Росія виступає за відвідування республіки міжнародними спостерігачами”. При цьому він зазначив, що “без Росії приїхати на півострів не вийде”.
Він вирішив також вкотре передати позицію оккупаційної влади, що: “Деякі отримують українську візу і з її допомогою намагаються потрапити сюди, тим самим недвозначно даючи зрозуміти, що Крим нібито належить Україні. Крим — територія Росії. Отже, приїхати на півострів, не обговоривши це питання з Москвою, неможливо”.
Як повідомляв УНН, в окупованому Севастополі також провели мітинг проти російської пенсійної реформи.