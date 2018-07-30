Делегация ОБСЕ запланировала посетить оккупированный Крым

“Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ рассматривает возможность поездки в Крым, чтобы оценить ситуацию с нарушением прав человека на полуострове”, — сказал собеседник российского издания.

В свою очередь, так называемый “представитель Крыма при президенте России” Георгий Мурадов приветствовал такую инициативу БДИПЧ ОБСЕ, так как, по его словам, “Россия выступает за посещение республики международными наблюдателями”. При этом он отметил, что “без России приехать на полуостров не получится”.

Он решил также вновь передать позицию оккупацийнои власти, что: “Некоторые получают украинскую визу и с ее помощью пытаются попасть сюда, тем самым недвусмысленно давая понять, что Крым якобы принадлежит Украине. Крым — территория России. Следовательно, приехать на полуостров, не обговорив этот вопрос с Москвой, невозможно”

Как сообщал УНН, в оккупированном Севастополе также провели митинг против российской пенсионной реформы.