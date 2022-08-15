Делегація американських законодавців на чолі з сенатором Едом Маркі прибула на Тайвань
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Делегація американських законодавців на чолі з сенатором Едом Маркі прибула на Тайвань лише через 12 днів після поїздки Ненсі Пелосі. Їхній візит триватиме два дні. Законодавці зустрінуться з офіційними особами Тайваню та представниками приватного сектору. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.
Деталі
Делегація у складі п'яти осіб, на чолі з сенатором Едом Маркі (демократ від штату Массачусетс) зустрінеться з головою адміністрації Тайваню Цай Інвень, іншими офіційними особами, а також із представниками приватного сектору, щоб обговорити спільні інтереси, включаючи зниження напруженості в Тайванській протоці та інвестиції у напівпровідники, уточнило агентство AP. Візит триватиме два дні.
Контекст
Ненсі Пелосі прилетіла з одноденним візитом на Тайвань 2 серпня. Вона стала першим за 25 років спікером Палати представників США, який відвідав острів, незалежність якого Пекін не визнає і вважає однією з китайських провінцій.
Білий дім та сама Пелосі наголошували, що поїздка не означає зміни політики Сполучених Штатів щодо Тайваню. Пекін виступав із різкою критикою такого візиту, а після від'їзду Пелосі армія Китаю розпочала анонсовані раніше повітряні та морські військові навчання в районі острова. Міноборони Тайваню назвало китайські маневри вкрай провокаційними та оголосило про розгортання наземних ракетних комплексів.
Пекін за підсумками візиту американки частково призупинив торгівлю з Тайванем. МЗС Китаю повідомило, що КНР припиняє співпрацю зі США за низкою напрямків, у тому числі з питань зміни клімату, у сфері боротьби з наркотиками, транснаціональними злочинами, правової допомоги у кримінальних справах та репатріації нелегальних іммігрантів. Щодо самої Пелосі та членів її сім'ї, Китай ввів санкції, заявивши, що вона "втрутилася у внутрішні справи Китаю" і порушила "територіальну цілісність країни".