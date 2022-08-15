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Делегация американских законодателей во главе с сенатором Эдом Марки прибыла в Тайвань

Киев • УНН

 • 121539 просмотра

КИЕВ. 15 августа. УНН. Делегация американских законодателей во главе с сенатором Эдом Марки прибыла на Тайвань только через 12 дней после поездки Нэнси Пелоси. Их визит продлится два дня. Законодатели встретятся с официальными лицами Тайваня и представителями частного сектора. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

Делегация американских законодателей во главе с сенатором Эдом Марки прибыла в Тайвань

Детали

Делегация в составе пяти человек во главе с сенатором Эдом Марки (демократ от штата Массачусетс) встретится с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь, другими официальными лицами, а также с представителями частного сектора, чтобы обсудить общие интересы, включая снижение напряженности в Тайванском проливе и инвестиции в полупроводники, уточнило агентство AP. Визит продлится два дня.

Контекст

Нэнси Пелоси прилетела с однодневным визитом на Тайвань 2 августа. Она стала первым за 25 лет спикером Палаты представителей США, посетившим остров, независимость которого Пекин не признает и считает одной из китайских провинций.

Белый дом и сама Пелоси отмечали, что поездка не означает изменения политики Соединенных Штатов по Тайваню. Пекин выступал с резкой критикой такого визита, а после отъезда Пелоси армия Китая начала анонсированные ранее воздушные и морские военные учения в районе острова. Минобороны Тайваня назвало китайские маневры крайне провокационными и объявило о развертывании наземных ракетных комплексов.

Пекин по итогам визита американки частично приостановил торговлю с Тайванем. МИД Китая сообщил, что КНР прекращает сотрудничество с США по ряду направлений, в том числе по вопросам изменения климата, в сфере борьбы с наркотиками, транснациональными преступлениями, правовой помощи по уголовным делам и репатриации нелегальных иммигрантов. Что касается самой Пелоси и членов ее семьи, Китай ввел санкции, заявив, что она "вмешалась во внутренние дела Китая" и нарушила "территориальную целостность страны".

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