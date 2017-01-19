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Делегат в ПАРЄ розповів, які питання наступної сесії стосуватимуться України

Делегат в ПАРЄ розповів, які питання наступної сесії стосуватимуться України

Київ • УНН

 • 9438 перегляди

КИЇВ. 19 січня. УНН. Під час майбутньої сесії Парламентської асамблеї Ради Європи буде розглянуто чотири питання, пов'язані з Кримом і Донбасом. Про це у ексклюзивному коментарі УНН повідомив заступник голови української делегації в ПАРЄ Георгій Логвинський.

"Найголовніше для нас - це відстояти моніторингову доповідь по Україні. Буде у нас також в ПАРЄ проведено чотири заходи по Криму та з питань Донбасу за участю Мустафи Джемілєва, Рефата Чубарова та наших правозахисників, в питаннях, які стосуються прав та свобод на тимчасово окупованій території та ситуації, яка стосується Донбасу та військових дій", - сказав Г.Логвинський.

Він додав, що під час сесії ПАРЄ заплановано також кілька важливих доповідей, які не стосуються України, однак є важливими.

"У перший день буде питання про обрання керівництва - це президента та віце-президента ПАРЄ. Серед кандидатів я у тому числі на посаду віце-президента ПАРЄ", - зазначив Г.Логвинський, додавши, що сесія ПАРЄ буде насиченою.

Нагадаємо, наступна сесія ПАРЄ триватиме з 23 по 27 січня.

Як повідомляв УНН, 12 жовтня 2016 року ПАРЄ схвалила дві резолюції щодо України, в яких конфлікт на Донбасі називається "російською агресією" і міститься заклик до РФ вивести свої війська з Донбасу.

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